UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate dal 27 al 30 aprile 2020 (Di sabato 25 aprile 2020) anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 27 a giovedì 30 aprile 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Linda rifiuta di sposare André, che viene accusato di tentato omicidio!Giulia è sempre più decisa a proseguire le sue attività sociali nel centro storico. Vintariello, che non vuole dare problemi a chi gli sta intorno, tratta la sua uscita dal clan. Mentre Otello progetta il “viaggio della vita”, Silvia affronta i problemi derivanti dalla recessione. Tra Rossella e Gianluca procede tra alti e bassi. Quando Serena sembra voler dare una chance a Tommaso, il destino la porta a imbattersi di nuovo nell’uomo dei suoi sogni. Pensando che tutto si sia risolto, Vintariello sta per lasciare Napoli… ma il suo passato resta in agguato! Rossella decide di ... Leggi su tvsoap UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 27 aprile 2020

Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate dal 27 Aprile al 1 Maggio 2020 : Rivelazione Shock per Greta!

