Registrazione chiamate su Google Telefono: avviato il roll-out in India (Di sabato 25 aprile 2020) Ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che Google Telefono, ovvero il dialer telefonico predefinito dei dispositivi equipaggiati con la versione originale di Android, consentirà la Registrazione delle chiamate (sia quelle in entrate che quelle in uscita) senza dover scaricare applicazioni terze, com'era successo fino a questo momento. Sapevamo già sarebbe accaduto, ma non ancora quando: la notizia è arrivata direttamente dall'India, dove i proprietari di alcuni Nokia 7.2, Nokia 8.1 e Nokia 7 Plus con Android One hanno ricevuto la tanto attesa funzione, che si attiva attraverso un tasto dedicato nella prima schermata di Google Telefono non appena si avvia una telefonata. Peraltro, Big G ha anche pubblicato una pagina apposita nel supporto ufficiale, spiegando come esattamente funzionerà la caratteristica software della Registrazione delle chiamate, e ... Leggi su optimagazine La registrazione delle chiamate di Google Telefono nella pagina di supporto

