Covid-19, nel mondo 200 mila vittime. Verso 1 milione di contagi (Di sabato 25 aprile 2020) (Teleborsa) – I casi di Covid-19 nel mondo hanno superato la soglia dei 2,8 milioni, con quasi 200 mila vittime. E' quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, mentre i dati elaborati da Afp indicano 120 mila vittime nella sola Europa. Gli Stati Uniti viaggiano Verso un milione di contagi (attualmente oltre 900 mila) e il numero delle vittime del coronavirus supera le 52 mila, più di un quarto di quelle di tutto il mondo. In Gran Bretagna altri 813 decessi, superata quota 20 mila e 148.377 contagi. La Spagna è invece il Paese con il maggior numero di medici e infermieri infettati: il 20% dei casi registrati riguarda la categoria. Sul fronte della lotta alla malattia, non ci sono prove scientifiche che le persone che sono guarite dal Covid-19 abbiano anticorpi che proteggono da una seconda infezione. Lo ricorda l'OMS secondo cui ...

La senatrice leghista che dice che il COVID-19 adora gli anziani nel giorno delle celebrazioni dell’ANPI (Di sabato 25 aprile 2020) (Teleborsa) – I casi di-19 nelhanno superato la soglia dei 2,8 milioni, con quasi 200. E’ quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, mentre i dati elaborati da Afp indicano 120nella sola Europa. Gli Stati Uniti viaggianoundi(attualmente oltre 900) e il numero delledel coronavirus supera le 52, più di un quarto di quelle di tutto il. In Gran Bretagna altri 813 decessi, superata quota 20e 148.377. La Spagna è invece il Paese con il maggior numero di medici e infermieri infettati: il 20% dei casi registrati riguarda la categoria. Sul fronte della lotta alla malattia, non ci sono prove scientifiche che le persone che sono guarite dal-19 abbiano anticorpi che proteggono da una seconda infezione. Lo ricorda l’OMS secondo cui ...

Letino – Secondo caso di Coronavirus nel Comune di Letino, nell’Alto Casertano, confermato dall’Asl. Si tratta della moglie del primo cittadino che ha contratto il virus, naturalmente è stata ...

Covid-19 Italia, bollettino: prosegue calo malati (-680), 63.120 guariti (+2.622), 26.384 morti (+399)

Il bollettino Coronavirus in Italia del 25 aprile 2020 segna 105.847 attualmente positivi. Si conferma quindi il calo delle persone che in questo momento sono malate nel nostro Paese: meno 680 nelle ...

Letino – Secondo caso di Coronavirus nel Comune di Letino, nell'Alto Casertano, confermato dall'Asl. Si tratta della moglie del primo cittadino che ha contratto il virus, naturalmente è stata ...