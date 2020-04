Coronavirus | non è certo che gli anticorpi diano immunità | l’allarme dell’OMS che rende

NicolaMorra63 : Il Ministero di Grazia e Giustizia ha avviato le necessarie verifiche attivando gli Ispettori. Sono convinto che si… - disinformatico : Curare il coronavirus con la luce o iniettando disinfettanti. Quest'uomo non ha la più pallida idea delle imbecilli… - ilpost : E vorrebbe anche «colpire il corpo con un gran numero di ultravioletti o una luce molto potente». No, non stava sch… - FabioBenedett18 : @CesareSacchetti @iolanda_pitti Si sa da tempo che #Coronavirus è curabile con farmaci già conosciuti e poco costos… - mik4_5 : RT @CesareSacchetti: Le autopsie di Bergamo dicono che il problema non era il Covid, ma le trombosi. La verità sta venendo fuori. Le bare p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Vaccino per il coronavirus, parla il primo volontario: «Paura? No, è una malattia terribile» Corriere della Sera Coronavirus, Regno Unito supera soglia dei 20 mila morti

Con 813 nuovi decessi, la Gran Bretagna ha superato la soglia dei 20mila morti per l'epidemia di Covid-19. Il nuovo bilancio totale è di 20.319 decessi negli ospedali. Con questo dato, che non tiene ...

Coronavirus in Campania, via alla fase due: pizzerie e ristoranti aperti fino alle 23, sì al jogging

39 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. «L’ordinanza - avverte l'unità ... 16 alle 23 per ristoranti e pizzerie. In questi orari non è ...

