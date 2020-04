Coronavirus Fiumicino, 3 nuovi casi di positività al Covid-19 (Di sabato 25 aprile 2020) Dopo giorni di “tregua”, torna a salire il numero dei contagiati a Fiumicino: il dato di oggi vede infatti 3 nuove persone positive al Covid-19. “Alle ore 14 di oggi la Asl RM3 mi ha mandato l’aggiornamento sulla situazione in città”, ha dichiarato il sindaco Esterino Montino. “Purtroppo il numero dei positivi torna a 25 – piega il sindaco – mentre sono 43 le persone in sorveglianza attiva”. “E’ la dimostrazione che nonostante il dato nazionale, l’emergenza non è finita – conclude Montino – e che è fondamentale continuare a tenere alta l’attenzione e seguire le misure di sicurezza”. Coronavirus Fiumicino, 3 nuovi casi di positività al Covid-19 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus Fiumicino - buone notizie : guariti 3 pazienti

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Questa giornata rafforzi in tutti la convinzione che è necessario operare assieme per il bene dell'Italia". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.

