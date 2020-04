Coronavirus | cambia la statistica dei contagi | ad aprile più donne che uomini

(Di sabato 25 aprile 2020) Cala notevolmente il numero deidain Italia, negli ultimi giorni il trend sembra essersi avviato verso un lento decremento. Ma, come riporta Repubblica, anche altri datino dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese, uno molto interessante riguarda il sesso delle personeate la storia dell’epidemia disi è ribaltata all’inizio di. Prima i maschi erano i più colpiti, con 59 mila casi rappresentavano infatti il 54% dei positivi. In una ventina di giorni di questo mese, secondo l’Istituto superiore di sanità, c’è stata una netta prevalenza di, che ora sono il 51,4% delle persone colpite dall’inizio dell’epidemia. Il tutto, mentre la mortalità resta ampiamente sbilanciata dalla parte degli, tra i quali c’è stato il 63,3% dei ...

verso la Fase 2 nell’emergenza Coronavirus nel nostro Paese, molti si domandano come saranno le vacanze estive in Italia ai tempi del Covid-19. Tra i primi protocolli che cominciano a circolare, ...Di conseguenze le previsioni in caso di possibile riapertura, con un come e un quando che possono cambiare notevolmente le carte in tavola, danno un calo del fatturato 2020 superiore al 50% per il 56% ...