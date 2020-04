Continuano a diminuire i malati di Covid-19 nel Paese, ma non i morti, giunti a 26.384 (Di sabato 25 aprile 2020) Come ormai tutti i giorni, nell’ultima settimana continuiamo a registrare un miglioramento generale della situazione coronavirus nel Paese anche se, come conferma la Protezione civile, sia in Lombardia che in Piemonte le cose non riescono ad andare al passo con le altre regioni italiane. Oltretutto, ciò che rende inquietante la ‘miglioria’ generale, è ancora l’alto numero di vittime che si continua a registrare. Nelle ultime 24 ore infatti ci sono stati altri 415 decessi, che portano 26.384 i morti dall’inizio dell’emergenza. Per quel che riguarda invece la situazione generale, ha illustrato poco fa la Protezione civile da Roma, attualmente i positivi sono 105.847, dunque rispetto a ieri 680 in meno. Crescono ancora ‘vertiginosamente’ i guariti che, con i 2.622 delle ultime 24 ore sono arrivati 63.120. In calo anche i ... Leggi su italiasera Pena di morte - le esecuzioni continuano a diminuire ma l'Arabia Saudita fa il record

Pena di morte - le esecuzioni continuano a diminuire ma l'Arabia Saudita fa il record

Coronavirus - l’Italia supera i 100 attuali contagiati. Continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 25 aprile 2020) Come ormai tutti i giorni, nell’ultima settimana continuiamo a registrare un miglioramento generale della situazione coronavirus nelanche se, come conferma la Protezione civile, sia in Lombardia che in Piemonte le cose non riescono ad andare al passo con le altre regioni italiane. Oltretutto, ciò che rende inquietante la ‘miglioria’ generale, è ancora l’alto numero di vittime che si continua a registrare. Nelle ultime 24 ore infatti ci sono stati altri 415 decessi, che portano 26.384 idall’inizio dell’emergenza. Per quel che riguarda invece la situazione generale, ha illustrato poco fa la Protezione civile da Roma, attualmente i positivi sono 105.847, dunque rispetto a ieri 680 in meno. Crescono ancora ‘vertiginosamente’ i guariti che, con i 2.622 delle ultime 24 ore sono arrivati 63.120. In calo anche i ...

zazoomnews : Continuano a diminuire i malati di Covid-19 nel Paese ma non i morti giunti a 26.384 - #Continuano #diminuire… - italiaserait : Continuano a diminuire i malati di Covid-19 nel Paese, ma non i morti, giunti a 26.384 - Tomas1374 : Per la prima volta calano, seppur di poco, le persone positive in isolamento... Forse si vede anche un lieve calo d… - agoravoxitalia : Pena di morte, le esecuzioni continuano a diminuire ma l’Arabia Saudita fa il record - AgoraVox Italia… - magister_ed : [#CoViD19 ITA] Bollettino di Guerra 24_04_2020. Continuano a diminuire i Positivi Totali. Non varia invece l'andame… -

Ultime Notizie dalla rete : Continuano diminuire Coronavirus: continuano a diminuire i contagi Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Marche, liberati 273 posti di Terapia Intensiva e Sub-Intensiva per Covid-19

ANCONA – Continuano a diminuire velocemente i ricoverati in Terapia Intensiva e Semi-Intensiva nelle Marche: una buona notizia che è però un punto interrogativo sempre più grande rispetto alla ...

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE E CONFERENZA STAMPA ISS/ +420 morti, boom guariti (2922)

Sono 3.021 i nuovi casi, ma continuano a diminuire gli attualmente positivi. Questo anche perché c’è un numero altissimo di guariti: 2.922, per un totale che sale a 60.498. I deceduti registrati nelle ...

ANCONA – Continuano a diminuire velocemente i ricoverati in Terapia Intensiva e Semi-Intensiva nelle Marche: una buona notizia che è però un punto interrogativo sempre più grande rispetto alla ...Sono 3.021 i nuovi casi, ma continuano a diminuire gli attualmente positivi. Questo anche perché c’è un numero altissimo di guariti: 2.922, per un totale che sale a 60.498. I deceduti registrati nelle ...