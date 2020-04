Buffy - l’ammazzavampiri: il ruolo segreto di Dolly Parton nella saga (Di sabato 25 aprile 2020) Riguardo Buffy - l'ammazzavampiri è emerso che la cantante Dolly Parton ha avuto un ruolo piccolo ma fondamentale sia nel film che nella serie televisiva. È emerso che la cantante Dolly Parton ha avuto un ruolo piccolo ma fondamentale nel franchise di Buffy - l'ammazzavampiri. Nello specifico, pur non essendo menzionata nei titoli di coda, la Parton era tra i produttori del lungometraggio del 1992, tramite la casa di produzione Sandollar, e della successiva prosecuzione sul piccolo schermo. Fu Gail Berman, anch'ella attiva in seno alla società, a insistere affinché il franchise, nonostante l'insuccesso del film, ottenesse una seconda chance, e il suo nome appare nei credits insieme a quello di Sandy Gallin, co-fondatrice della Sandollar insieme alla Parton. Come riportato da Comic Book Resources, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 aprile 2020) Riguardo- l'ammazzavampiri è emerso che la cantanteha avuto unpiccolo ma fondamentale sia nel film cheserie televisiva. È emerso che la cantanteha avuto unpiccolo ma fondamentale nel franchise di- l'ammazzavampiri. Nello specifico, pur non essendo menzionata nei titoli di coda, laera tra i produttori del lungometraggio del 1992, tramite la casa di produzione Sandollar, e della successiva prosecuzione sul piccolo schermo. Fu Gail Berman, anch'ella attiva in seno alla società, a insistere affinché il franchise, nonostante l'insuccesso del film, ottenesse una seconda chance, e il suo nome appare nei credits insieme a quello di Sandy Gallin, co-fondatrice della Sandollar insieme alla. Come riportato da Comic Book Resources, ...

