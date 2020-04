Barcellona, Valverde: «Messi non può essere paragonato a nessuno» (Di sabato 25 aprile 2020) Ernesto Valverde esalta Lionel Messi: le parole sull’ex allenatore del Barcellona sul numero 10 del club blaugrana Intervistato da AS, Ernesto Valverde ha raccontato l’impatto di Lionel Messi nel Barcellona. Ecco le parole dell’ex tecnico dei catalani. «Messi è un giocatore molto facile da allenare perché ha anche impulso verso la squadra. Ha una grande ambizione di vincere, sente sempre un tale obbligo nei confronti del gioco come per il club. Lo trasmette al gruppo e questo obbliga tutti a essere di livello superiore. Non può essere paragonato a nessuno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Messi : «La mia idea è restare a Barcellona. Un errore l’esonero di Valverde» (Di sabato 25 aprile 2020) Ernestoesalta Lionel: le parole sull’ex allenatore delsul numero 10 del club blaugrana Intervistato da AS, Ernestoha raccontato l’impatto di Lionelnel. Ecco le parole dell’ex tecnico dei catalani. «è un giocatore molto facile da allenare perché ha anche impulso verso la squadra. Ha una grande ambizione di vincere, sente sempre un tale obbligo nei confronti del gioco come per il club. Lo trasmette al gruppo e questo obbliga tutti adi livello superiore. Non può». Leggi su Calcionews24.com

