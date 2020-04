Arrivano i termoscanner in tutte le stazioni e negli aeroporti (Di sabato 25 aprile 2020) I termoscanner saranno disposti in tutte le stazioni e gli aeroporti: sarebbe questa una delle misure contenute nelle linee guida per i trasporti e allegate al dpcm per la ripartenza. Non ci saranno invece nelle stazioni della metropolitana. Non ne sarà interessato insomma il trasporto pubblico locale dove si potrà accedere solo con naso e bocca coperti con una mascherina, anche di stoffa. Questa misura diventerebbe obbligatoria per gestire la Fase 2, oltre a quella di mantenere il distanziamento sociale. Altre indicazioni riguardano l'invito a seguire strettamente la segnaletica per l'entrata e l'uscita da un mezzo pubblico, a utilizzare solo le porte preposte, e ad acquistare il biglietto in formato elettronico. La raccomandazione ai passeggeri sarà anche quella di lavarsi spesso le mani, anche se i dispenser col gel disinfettante saranno ... Leggi su agi Coronavirus - domani i termoscanner arrivano anche nelle stazioni Termini e Tiburtina con i medici dell’Omceo Roma (Di sabato 25 aprile 2020) Isaranno disposti inlee gli aeroporti: sarebbe questa una delle misure contenute nelle linee guida per i trasporti e allegate al dpcm per la ripartenza. Non ci saranno invece nelledella metropolitana. Non ne sarà interessato insomma il trasporto pubblico locale dove si potrà accedere solo con naso e bocca coperti con una mascherina, anche di stoffa. Questa misura diventerebbe obbligatoria per gestire la Fase 2, oltre a quella di mantenere il distanziamento sociale. Altre indicazioni riguardano l'invito a seguire strettamente la segnaletica per l'entrata e l'uscita da un mezzo pubblico, a utilizzare solo le porte preposte, e ad acquistare il biglietto in formato elettronico. La raccomandazione ai passeggeri sarà anche quella di lavarsi spesso le mani, anche se i dispenser col gel disinfettante saranno ...

I termoscanner saranno disposti in tutte le stazioni e gli aeroporti: sarebbe questa una delle misure contenute nelle linee guida per i trasporti e allegate al dpcm per la ripartenza. Non ci saranno ...

A quanto si apprende, tra le direttive che potrebbero entrare nel prossimo Dpcm, c'è l'installazione di termoscanner in tutte le grandi stazioni italiane e ... Dal governo, infine, dovrebbe arrivare ...

I termoscanner saranno disposti in tutte le stazioni e gli aeroporti: sarebbe questa una delle misure contenute nelle linee guida per i trasporti e allegate al dpcm per la ripartenza. Non ci saranno ...A quanto si apprende, tra le direttive che potrebbero entrare nel prossimo Dpcm, c'è l'installazione di termoscanner in tutte le grandi stazioni italiane e ... Dal governo, infine, dovrebbe arrivare ...