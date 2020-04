Vazquez su Dybala: «Coronavirus? Era stanco, ora sta bene» (Di venerdì 24 aprile 2020) Il centrocampista del Siviglia Vazquez ha parlato delle condizioni di salute dell’ex compagno Dybala, risultato positivo al Coronavirus Il centrocampista del Siviglia Franco Vazquez è stato intercettato dai microfoni di tuttomercatoweb.com per parlare delle condizioni di salute dell’amico ed ex compagno Paulo Dybala, risultato positivo al Coronavirus. «Sta bene, questa è la cosa più importante. Si sentiva stanco più del normale, ma fortunatamente è passato», ha ammesso Vazquez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 aprile 2020) Il centrocampista del Sivigliaha parlato delle condizioni di salute dell’ex compagno, risultato positivo alIl centrocampista del Siviglia Francoè stato intercettato dai microfoni di tuttomercatoweb.com per parlare delle condizioni di salute dell’amico ed ex compagno Paulo, risultato positivo al. «Sta, questa è la cosa più importante. Si sentivapiù del normale, ma fortunatamente è passato», ha ammesso. Leggi su Calcionews24.com

