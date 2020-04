(Di venerdì 24 aprile 2020) L’Olanda chiude il campionato: l’Eredivisie si conclude anticipatamente per l’emergenza legata al Coronavirus. Lo ha reso noto la stessa lega olandese, con un comunicato, al termine di un vertice oggi con tutti gli stakeholder del calcio professionistico. “Sfortunatamente, con le più recenti misure del Governo, è diventato impossibile completare in tempo la stagione 2019/2020 delle … L'articololoall’Eredivisie:leè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Agenzia_Ansa : Non è ancora ufficiale né il quando né il come, ma nel settore dei parrucchieri e dei servizi di bellezza ci si muo… - fanpage : Stop ai bollettini giornalieri. La decisione ufficiale della Protezione Civile - Romy_Effe : RT @CalcioFinanza: Ufficiale lo stop all’Eredivisie: niente titolo e bloccate le retrocessioni - gabrypez1 : RT @CalcioFinanza: Ufficiale lo stop all’Eredivisie: niente titolo e bloccate le retrocessioni - CalcioFinanza : Ufficiale lo stop all’Eredivisie: niente titolo e bloccate le retrocessioni -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale stop

Calcio e Finanza

BUNDESLIGA - In Germania l'ipotesi stop definitivo del campionato è molto lontana, la Bundesliga si prepara a ripartire. Già nelle scorse settimane le squadre della massima divisione tedesca hanno ...Con lo stop dei campionati, si rincorrono in questi giorni tantissime notizie di calciomercato ... Cosa che non è piaciuta al Napoli che ha risposto, pochi minuti fa, con un comunicato sul proprio ...