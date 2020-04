cronaca_news : Strangolata e abbandonata in un sacco a Palermo, confessa la nipote: 'Ho assoldato due killer'… -

Ultime Notizie dalla rete : Strangolata abbandonata

La Repubblica

Per un mese ha preparato l'omicidio della zia, ma quando l'ha vista morta strangolata dai due complici assoldati a Ballarò, sostiene di essersi pentita, tanto da tentare il suicidio. Maria Castronovo, ...Un delitto efferato che ha pure un prezzo: circa 15.500 euro pagati in più soluzioni per eliminarla. La vittima è Angela Maria Corona, uccisa il 14 aprile: strangolata, rinchiusa i due sacchi neri ...