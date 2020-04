La quarantena frena i furti in casa, auto fatte a pezzi a Origgio e Caronno (Di venerdì 24 aprile 2020) “Forse, non potendo più muoversi liberamente per rubare nelle case, hanno cominciato a prendere di mira le macchine: non per svaligiarle ma per smontarle e guadagnarci rivendendo pezzi”. E’ l’unica spiegazione che riesce a darsi la polizia locale alla luce delle auto prese di mira nei parcheggi di Origgio e Caronno Pertusella. Macchine da cui … L'articolo La quarantena frena i furti in casa, auto fatte a pezzi a Origgio e Caronno proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Coronavirus - a Hong Kong il fine quarantena raccontato dalla Parisi : "Gioia irrefrenabile" -

Coronavirus - il Centro-Sud si difende : «In quarantena chi rientra dal Nord». Viminale frena (Di venerdì 24 aprile 2020) “Forse, non potendo più muoversi liberamente per rubare nelle case, hanno cominciato a prendere di mira le macchine: non per svaligiarle ma per smontarle e guadagnarci rivendendo”. E’ l’unica spiegazione che riesce a darsi la polizia locale alla luce delleprese di mira nei parcheggi diPertusella. Macchine da cui … L'articolo Lainproviene da Il Notiziario.

baddo71 : RT @Digital_Day: Al momento però sono solo in inglese - Digital_Day : Al momento però sono solo in inglese - RadioWellnessIT : ?? Coronavirus: ulteriori aggiornamenti sulla fase 2. Ecco come si procederà: #covid19 #fase2 #coronavirus… - SandyLombardia : @giusi1975 @stevevicrn Lo so bene. Infatti dovrebbero organizzarsi, pensare cosa fare (sempre se frena la pandemia)… - IWitzard : @fanpage Manco la quarantena frena gli individui a correre ed investire le persone niente -

Ultime Notizie dalla rete : quarantena frena I 15 anni di VocInsieme: la quarantena non frena l’entusiasmo La Stampa Sampdoria, Ferrero: "Campionato? Meglio finirla qui e pensare al prossimo"

E poi come si fa a pretendere che i calciatori che hanno fatto quarantena vadano poi in ritiro in un albergo altri 30 giorni? Mica stanno ai domiciliari. Sarò felice di riprendere il campionato quando ...

FERRERO, Meglio pensare al prossimo campionato

E poi come si fa a pretendere che i calciatori che hanno fatto quarantena vadano poi in ritiro in un albergo altri 30 giorni? Mica stanno ai domiciliari. Sarò felice di riprendere il campionato quando ...

E poi come si fa a pretendere che i calciatori che hanno fatto quarantena vadano poi in ritiro in un albergo altri 30 giorni? Mica stanno ai domiciliari. Sarò felice di riprendere il campionato quando ...E poi come si fa a pretendere che i calciatori che hanno fatto quarantena vadano poi in ritiro in un albergo altri 30 giorni? Mica stanno ai domiciliari. Sarò felice di riprendere il campionato quando ...