Inter | colpo a zero in attacco | due nomi in corsa | un solo fattore per la scelta

fcin1908it : Mercato Inter, pronto il grande colpo numero due del 2020 sponsorizzato da Conte - - infoitsport : Calciomercato Inter, colpo Marotta: Non ho ancora firmato, ma sarò nerazzurro - passione_inter : Bucchioni: 'Inter scatenata, Pogba può essere il colpo dell'estate! C'è l'ok del giocatore: Marotta al lavoro con R… - buccinoalex : Apro @cmdotcom e trovo ....#vandebeek alla #Juve #Milik sempre alla Juve e colpo per il campo ed il bilancio e inve… - zazoomnews : Calciomercato, Lazio e Inter tentano il colpo grosso. Il Parma pensa in grande, offerta del Psg al Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter colpo

CalcioMercato.it

L'attacco dell'Inter della prossima stagione potrebbe essere molto diverso da quello attuale ... Il club meneghino ha intenzione di mettere a segno un colpo a parametro zero per l'attacco e fra Giroud ...Oggi non ci sono ricette. Oggi bisogna con tutta onestà reggere il colpo. Come in un incontro di box: siamo ancora in un angolo presi a pugni a destra e sinistra. Non è possibile pensare ora a come ...