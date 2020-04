' Il DualSense di PS5 potrebbe essere uno dei migliori controller di sempre'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 24 aprile 2020) A quanto pare, ildi PlayStation 5,, ha entusiasmato sia la community di giocatori che quella di sviluppatori. Con feature come feedback tattile e trigger adattivi, il gigante giapponese sta facendo un grande passo in avanti con il set di funzionalità. Anche Techland, sviluppatore di Dying Light 2, sembra entusiasta del nuovo. Il lead game designer Tymon Smektala ha dichiarato in un'intervista con Push Square cheha un aspetto fantastico. "Lo adoro assolutamente. Ha un design straordinario, futuristico come dovremmo aspettarci nel 2020 - i tempi fantascientifici in cui viviamo già. Per quanto riguarda la forma, dobbiamo vedere come si adatterà alle mani, ma guardandolo ottengo sensazioni molto buone - penso che abbia la possibilità diuno deidella storia"Smektala ha poi discusso solo alcune ...