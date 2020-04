“Gli ho chiuso l’account social”. Furia Francesco Facchinetti, la decisione sul suo ‘pupillo’ è irremovibile: cosa è successo (Di venerdì 24 aprile 2020) “A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza di avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso“. Francesco Facchinetti è furioso e ha deciso di dare una bella punizione a uno dei suoi ‘ragazzi’. Il figlio del leader dei Pooh è un manager di successo e nel suo clan. Il managment, la Newco, ha lanciato tantissimi artisti ‘digitali’ ma anche tantissimi cantanti di successo hanno deciso di affidare la loro comunicazione a lui. Tra questi Francesco Sole, Giulia De Lellis, Mariasole Pollio, Mameli, Rocco Hunt, Emma Muscat e Giulia Luzi. In queste ore è intervenuto su Twitter per parlare del caso ‘Daniel Cosmic’, un cantante che ha partecipato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 aprile 2020) “A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza di avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà“.è furioso e ha deciso di dare una bella punizione a uno dei suoi ‘ragazzi’. Il figlio del leader dei Pooh è un manager di successo e nel suo clan. Il managment, la Newco, ha lanciato tantissimi artisti ‘digitali’ ma anche tantissimi cantanti di successo hanno deciso di affidare la loro comunicazione a lui. Tra questiSole, Giulia De Lellis, Mariasole Pollio, Mameli, Rocco Hunt, Emma Muscat e Giulia Luzi. In queste ore è intervenuto su Twitter per parlare del caso ‘Daniel Cosmic’, un cantante che ha partecipato ...

