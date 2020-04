Francesca Barra e Claudio Santamaria continuano a cucinare alla mensa per chi è in

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 24 aprile 2020) In tanti vorrebbero fare tanto per chi è in difficoltà in questo periodo ma c’è chi comelo fanno davvero (foto). La coppia ha seguito l’esempio di Guillermo Mariotto dandosi da fare per i senzatetto e per le famiglie in difficoltà. C’è chi davvero non riesce a mangiare, oggi più di prima a causa dell’emergenza coronavirus. Mariotto cucina tre volte a settimana da casa sua preparando tutto il necessario per i senzatetto e per chi ne ha bisogno; tantissimi pasti, un impegno importante.si sono messi a disposizione aiutando una, non una volta sola ma ogni volta che possono. Sono gesti d’amore pieni di umiltà che danno in cambio la soddisfazione di avere fatto davvero qualcosa per gli altri. Tanti gli chef e i volontari che in tutta ...