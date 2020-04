Covid19 | in Sicilia meno di 500 persone ricoverate

(Di venerdì 24 aprile 2020) Sono 2.320 i positivi al Coronavirus in, 19 più di ieri. Lo comunica la presidenza della Regionena attraverso il suo bollettino quotidiano sull’emergenza epidemiologica nell’Isola. Il dato, aggiornato alle 17 di oggi, è stato trasmesso all’Unità di crisi nazionale. I casi scoperti nelle ultime 24 ore sono 55: dall’inizio dell’emergenza nell’Isola sono stati registrati 1.981 positivi. I pazienti guariti sono 443, 31 più di ieri, mentre i morti sono 218 a fronte dei 213 di 24 ore fa. Scende sotto quota 500 il numero dei pazienti Covid ricoverati in: secondo i dati della presidenza della Regione sono 493 i positivi che stanno facendo ricorso alle cure degli ospedali dell’Isola, 17di ieri. Di questi, 32 sono in terapia intensiva. Sono 1.827, invece, i positivi per i quali e’ stata ...

