Coronavirus, Rezza (ISS): per la ripresa del calcio “non ci sono condizioni di rischio zero” (Di venerdì 24 aprile 2020) La ripresa del campionato di calcio “è una decisione difficile, non mi sembra che ci siano le condizioni per rischio zero. Il distanziamento sociale mi sembra scarsamente applicabile“: lo ha affermato oggi in conferenza stampa il direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Dal punto di vista tecnico il calcio implica il contatto diretto e quindi controlli molto stretti su un numero di persone molto ampi. L’assunto è che si gioca a porte chiuse, ma ci sono 22 giocatori in campo e intorno ci sono almeno 200 che stanno intorno. I controlli da fare dovrebbero essere a cadenze molte strette“.L'articolo Coronavirus, Rezza (ISS): per la ripresa del calcio “non ci sono condizioni di rischio zero” Meteo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Fontana a Sala - ‘Regione lavora per riaperture in sicurezza’

