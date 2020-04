Coronavirus: Mater Olbia Hospital da lunedì torna a servizio territorio (Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos Salute) – “Il Mater Olbia Hospital cessa di operare come Covid Hospital e torna a dedicarsi ai bisogni di cura e assistenza del territorio sardo. Grazie al costante e progressivo miglioramento della situazione epidemiologica regionale e nazionale, che ha determinato un allentamento della pressione sui presidi ospedalieri pubblici – informa una nota – d’intesa con la Regione Sardegna, Mater Olbia avvia la fase 2 e da lunedì 27 aprile riattiva tutti i servizi ambulatoriali, diagnostici, operatori, specialistici e di degenza per i cittadini. La struttura tornerà a disposizione per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 – si precisa – qualora l’andamento della diffusione del virus sull’isola dovesse riacutizzarsi”.“I dati sull’andamento dell’epidemia in ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - scuola a casa : orari lezioni Primarie e Secondarie di primo grado su RaiScuola - canale - materie - Istituti scelti

Coronavirus : Pamela - la donna incinta guarita grazie alla plasmaterapia

