Coronavirus, il virologo Pregliasco: “La barba troppo lunga ostacola la mascherina e potrebbe essere fonte di contagio” (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, Pregliasco: “Occhio alla barba troppo lunga” Il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco raccomanda “di prestare attenzione alla barba: può dar fastidio e ostacolare il corretto uso della mascherina. Inoltre, se non viene coperta, può intrappolare le goccioline ‘cariche’ di virus”. Quindi per evitare il contagio da Coronavirus: “attenzione alla barba, che andrebbe tagliata, oppure coperta, e non va toccata”. Pregliasco commentando all’Adnkronos Salute una nuova ricerca sul Coronavirus pubblicata da un team britannico su ‘Nature Medicine‘ torna sul tema delle protezioni individuali contro il Covid-19: “Per il grande pubblico il consiglio è semplice: proteggere sempre non solo la bocca, ma anche il naso con la mascherina”. “Evitare di toccarsi ... Leggi su tpi Coronavirus - l'annuncio del virologo Tarro : "Sì a sport - mare e passeggiate"

Il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco raccomanda “di prestare attenzione alla barba: può dar fastidio e ostacolare il corretto uso della mascherina. Inoltre, se non viene coperta, ...

Coronavirus: mille volontari per testare il vaccino di Oxford, anche in Svizzera si accelera

"E' la fase che ci preoccupa maggiormente - ha spiegato Andrew Pollard, virologo del team di Oxford - perché tra gli over 70 la risposta ... in grado di disinnescare i sintomi del coronavirus", ha ...

