Coronavirus: addio all’autocertificazione per uscire di casa? Ipotesi solo per i viaggi interregionali nella fase 2 (Di venerdì 24 aprile 2020) Forse potremmo presto dire addio all’autocertificazione per gli spostamenti ogni volta che usciamo di casa. Tra le Ipotesi, sulle quali ragiona l’esecutivo, in vista della fase due che dovrebbe partire dal 4 maggio, l’autocertificazione potrebbe essere utilizzata solo per i viaggi interregionali. Ma, rimarcano fonti di governo, al momento rimane solo un’Ipotesi. Ci si potrà spostare da una Regione e l’altra solo per comprovate esigenze lavorative – è dunque una delle Ipotesi al vaglio- situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Ma è difficile, precisa un’altra fonte di governo, che questa opzione venga adottata già dal 4 maggio: probabilmente gli spostamenti interregionali saranno consentiti solo più avanti.L'articolo Coronavirus: addio all’autocertificazione per uscire di casa? ... Leggi su meteoweb.eu La lettera d’addio di un nonno ricoverato in un rsa è un ‘simbolo’ : “Più del coronavirus uccide la mancanza di rispetto verso gli altri”

Coronavirus - la lettera di addio del nonno morto nella Rsa : se potessi tornare indietro...

Addio a don Paolo Bosio - ucciso a 46 anni dal Coronavirus (Di venerdì 24 aprile 2020) Forse potremmo presto direall’autocertificazione per gli spostamenti ogni volta che usciamo di. Tra le, sulle quali ragiona l’esecutivo, in vista della fase due che dovrebbe partire dal 4 maggio, l’autocertificazione potrebbe essere utilizzataper iinterregionali. Ma, rimarcano fonti di governo, al momento rimaneun’. Ci si potrà spostare da una Regione e l’altraper comprovate esigenze lavorative – è dunque una delleal vaglio- situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Ma è difficile, precisa un’altra fonte di governo, che questa opzione venga adottata già dal 4 maggio: probabilmente gli spostamenti interregionali saranno consentitipiù avanti.L'articoloall’autocertificazione perdi? ...

TgLa7 : Una voce dalla trincea #Rsa: la #lettera d'addio di un anziano ai suoi cari #coronavirus - antoniospadaro : Addio società aperta? Il #coronavirus ci renderà prigionieri chiusi nel proprio bozzolo? Dopo l’emergenza arriverà… - RaiNews : L'ultima lettera da una #RSA #coronavirus - riccardo_71 : RT @Paolorm2012Roma: «Addio, in questa prigione dorata non è mi mancato nulla se non le vostre carezze» ?@GiuseppeConteIT? ?@EnricoLetta? ?… - AdamoBen : Rossetto Addio Mistero, enigma, seduzione Ai tempi delle mascherine le donne salutano il simbolo di seduzione per e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus addio Coronavirus, addio vacanze. Brusaferro: dimenticatevi i luoghi affollati fino al vaccino Il Tempo Covid19, continua lo screening epidemiologico negli ospedali di Biancavilla e Paternò

17:15Covid19, continua lo screening epidemiologico negli ospedali di Biancavilla e Paternò 17:15Omicidio Bagheria, la nipote pentita al fidanzato: "Lasciami morire, non merito perdono" 17:10Caos ...

Plastic Tax addio: il coronavirus affossa la tassa contro l’usa e getta

Lo dicevamo solo qualche giorno fa: la Fase 2 post coronavirus sarà un incubo per l’ambiente. I primi segni di questo dietrofront sui temi ambientali si iniziano a vedere con una bocciatura della ...

17:15Covid19, continua lo screening epidemiologico negli ospedali di Biancavilla e Paternò 17:15Omicidio Bagheria, la nipote pentita al fidanzato: "Lasciami morire, non merito perdono" 17:10Caos ...Lo dicevamo solo qualche giorno fa: la Fase 2 post coronavirus sarà un incubo per l’ambiente. I primi segni di questo dietrofront sui temi ambientali si iniziano a vedere con una bocciatura della ...