Ciao Bella, donna partigiana che ci hai reso liberi (Di venerdì 24 aprile 2020) Il 75mo anniversario della Festa della Liberazione, nell’era del Coronavirus, sarà diverso da tutti gli altri. Le restrizioni in atto impongono ordine e prudenza. Sono lontani i giorni delle parate ufficiali, dei cortei, dei momenti di aggregazione politica e delle celebrazioni di massa. Quest’anno tutto viaggerà da casa, sui giornali, in rete, in radio, in tv, nei video. Anche noi, a distanza, vogliamo ricordare il 25 aprile, omaggiando le donne. Le partigiane, fiere combattenti di un tempo passato, in cui il terrore dei bombardamenti, la fame e le ingiustizie erano l’unica verità possibile. Le donne, che “Bella Ciao” nasconde. “Bella Ciao” viene da tutti considerata la canzone simbolo della resistenza partigiana contro l’invasore straniero, durante la seconda guerra mondiale. In realtà, alcuni ... Leggi su meteoweb.eu Il jazz italiano canta Bella Ciao (a distanza)

25 aprile - il video della Fiom per la festa della Liberazione : “Non saremo in piazza - e allora cantiamo Bella Ciao per ricordare la Resistenza”

«Cantare meno "Bella ciao" dai balconi e lavorare di più» disse il politico famoso per non aver mai lavorato in vit…

Ultime Notizie dalla rete : Ciao Bella Coronavirus, Vigili del Fuoco inglesi cantano Bella Ciao: la dedica all'Italia Luxgallery "Non possiamo scendere in piazza, allora cantiamo Bella Ciao": l'iniziativa della Fiom

E allora cantiamo “Bella Ciao” per ricordare la Resistenza e la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e per prepararci alle lotte del futuro in difesa della libertà, della democrazia e del lavoro”, ...

Il 25 aprile ‘virtuale’ al tempo del Covid, ecco le celebrazioni in Toscana

Liberazione "prigioniera" del coronavirus. Guida agli eventi da seguire online o dal vivo da balconi e finestre in tutta la Toscana ...

