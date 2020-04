Chirurgia estetica e coronavirus | il dottor Santanchè fa chiarezza

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 aprile 2020) IlPaolo Santanchè, uno dei più importanti chirurghi plastici estetici italiani di fama internazionale, sempre in prima linea nella lotta per l’affermazione e il rispetto delle regole che permettano di eseguire un intervento in totale sicurezza, chiarisce quali criteri saranno attuati per preservare la salute di pazienti e medici nell’ambito della. IlSantanchè prevede che dopo i mesi di isolamento ci sarà un’esplosione di richieste di interventi estetici e ci spiega il motivo di questo boom.: quali nuove Norme Igienico Sanitarie sono necessarie per garantire la sicurezza? Non sono ancora state emanate delle linee guida dal Ministero della Salute, ma nell’attesa ci stiamo organizzando secondo criteri scientifici e di buon senso per mettere in sicurezza la ...