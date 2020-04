Aldo Masullo è morto: malattia e causa morte. Chi era il filosofo (Di venerdì 24 aprile 2020) Aldo Masullo è morto: malattia e causa morte. Chi era il filosofo È morto Aldo Masullo, aveva compiuto 97 anni giusto qualche giorno fa. Se ne va una delle menti più brillanti e lucide della filosofia contemporanea.Segui Termometro Politico su Google News Vaccino coronavirus: Inovio comincia i test sugli esseri umani Aldo Masullo: cittadino onorario di Napoli Nato ad Avellino il 12 aprile del 1923, Aldo Masullo era recentemente diventato cittadino onorario della città di Napoli su iniziativa del sindaco De Magistris. Riconosciuto come uno dei maggiori filosofi morali del Novecento, ma si era laureato oltre che in filosofia anche in Giurisprudenza, ha insegnato a lungo nel capoluogo partenopeo, dopo un periodo al servizio delle istituzioni, aveva diretto anche il Dipartimento di Studi filosofici dell’ateneo di Napoli: per il suo impegno ... Leggi su termometropolitico Addio ad Aldo Masullo - politico e filosofo italiano

È morto a 96 anni il filosofo Aldo Masullo

VincenzoDeLuca : Uno spirito libero, un grande democratico, un grande filosofo. Con Aldo Masullo scompare una delle personalità più… - RadioRadicale : Siamo grati al professor Aldo Masullo di averci scelto, amato e difeso. Siamo grati di aver messo a disposizione d… - gennaromigliore : Se n’è andato Aldo Masullo. Un filosofo eccezionale, maestro di pensiero e libertà. Seppe portare in politica la su… - napolideforever : RT @la_dante: Ci ha lasciato il filosofo della libertà: Aldo Masullo, un maestro per molti, un esempio di rigore e di pensiero per tutti. h… - Maria_Anna_C : RT @QuoSudCampania: E' morto il filosofo Aldo Masullo, aveva 97 anni -