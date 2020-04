25 aprile | la mappa dei supermercati aperti e chiusi nel giorno della Liberazione

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) Quest’anno la Festala dobbiamo festeggiare, per modo di dire, in quarantena. Molti si stanno chiedendo se isonooppure no, considerato che per le scorse festività che rientravano nella fase 1 dell’emergenza sanitaria la scelta del Governo è stata quella di tenerliper ildi Pasqua, mentre per Pasquetta ogni Regione ha deciso per sé. Per sabato 252020, come per Pasquetta, ci saranno situazioni diverse a seconda delle diverse Regioni. Non solo. Alcunihanno deciso di tenere una linea nazionale, applicabile a tutti i propri punti vendita, altri invece si sono allineati alle disposizioni regionali e quindi varieranno a seconda dei luoghi. Intanto, i sindacati evidenziano il pericolo legato alle aperture degli alimentari, che potrebbero invogliare la gente a riversarsi per strada con ...