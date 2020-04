“Vivo in auto con mio figlio, voglio una casa”: donna minaccia di accoltellarsi al Pirellone (Di giovedì 23 aprile 2020) Una donna di 47 anni si è presentata a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, puntandosi un coltello all'addome e minacciando di uccidersi. La 47enne ha chiesto di parlare col governatore Fontana per ottenere una casa: ha detto di vivere da oltre un anno in auto col figlio 16enne. La donna è stata bloccata dalla polizia col taser: nel pomeriggio è stata poi ricevuta da esponenti della giunta per affrontare la sua situazione. Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020) Unadi 47 anni si è presentata a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, puntandosi un coltello all'addome endo di uccidersi. La 47enne ha chiesto di parlare col governatore Fontana per ottenere una casa: ha detto di vivere da oltre un anno incol16enne. Laè stata bloccata dalla polizia col taser: nel pomeriggio è stata poi ricevuta da esponenti della giunta per affrontare la sua situazione.

