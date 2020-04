Ultime Notizie Roma del 23-04-2020 ore 18:10 (Di giovedì 23 aprile 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno un’informazione quasi metà delle persone morte per coronavirus in Europa erano residenti di case di cura ti ho detto direttore regionale dello e mezza Europa in una conferenza stampa il quadro su queste strutture profondamente preoccupante ha sottolineato ancora c’è un urgente ed immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano le case di cura oggi nei mesi a venire concluso il direttore ora parliamo delle restrizioni sui trasporti Quando inizierà la fase 2 per tutti i passeggeri l’obbligo di tenere i guanti e mascherina per la durata del volo nel caso dei treni e bus la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti la vendita a bordo sono queste alcune delle misure previste una bozza di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei ... Leggi su romadailynews LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : cala il numero di ricoverati in terapia intensiva

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : ancora tanti guariti in Italia! Oggi sono 3033

Coronavirus - ultime notizie – In Lombardia partono i test sierologici. L’assessore Gallera : «Rifarei la delibera sulle Rsa». In Italia è record di guariti (Di giovedì 23 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno un’informazione quasi metà delle persone morte per coronavirus in Europa erano residenti di case di cura ti ho detto direttore regionale dello e mezza Europa in una conferenza stampa il quadro su queste strutture profondamente preoccupante ha sottolineato ancora c’è un urgente ed immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano le case di cura oggi nei mesi a venire concluso il direttore ora parliamo delle restrizioni sui trasporti Quando inizierà la fase 2 per tutti i passeggeri l’obbligo di tenere i guanti e mascherina per la durata del volo nel caso dei treni e bus la possibilità di eliminare il controllo dei biglietti la vendita a bordo sono queste alcune delle misure previste una bozza di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei ...

SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - Internazionale : La fuga di migliaia di afgani dall’Iran. Dal liveblog di Internazionale. - Internazionale : Con le città improvvisamente silenziose, molte persone riescono per la prima volta a sentire gli uccellini cantare.… - ciccia61 : RT @fanpage: Morto Carlo Vergani: è il 146esimo medico italiano deceduto per Covid-19 - Paolorm2012Roma : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 189.973 casi (+1,41%) e 25.549 vittime (+1,85%) -