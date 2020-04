UFFICIALE - La UEFA rinvia l' Europeo femminile | slitta di un anno come quello maschile

(Di giovedì 23 aprile 2020) Si è concluso da pochi minuti il Comitato esecutivo dell', che nel pomeriggio renderà note le linee guida per i campionati che non dovessero essere portati a termine.

Si è concluso da pochi minuti il Comitato esecutivo dell'UEFA, che nel pomeriggio renderà note le linee guida per i campionati che non dovessero essere portati a termine. In attesa di capire i criteri ...Rinviati gli Europei di calcio femminili al 2022: la UEFA sposta di un anno l’evento continentale. Ora si giocherà dal 6 al 31 luglio, sempre in Inghilterra. Sono giorni decisivi per il prossimo ...