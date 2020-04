‘Piango tutti i giorni…’: Carolyn Smith disperata per le vittime del Covid-19, l’appello in diretta (Di giovedì 23 aprile 2020) La storica presidentessa di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, ha fatto confessione personale a riguardo il difficile periodo che sta attraversando il nostro paese. Proprio come tutti, anche lei è costretta a restare in casa ed a fare attenzione alla propria salute. Ormai da anni lotta contro un brutto male e a maggior ragione deve prendere tutte le dovute accortezze. Rispetto agli altri è un soggetto più a rischio, a causa delle difese immunitarie basse. In una recente intervista ha spiegato cosa sta provando in questo periodo di quarantena e sopratutto come cerca di trascorrere le proprie giornate senza mai ovviamente sorridere alla vita. Carolyn Smith sta male per le vittime del Covid-19 In una recente intervista a DiPiù Tv la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, ha parlato del periodo difficile che sta vivendo l’Italia da ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 23 aprile 2020) La storica presidentessa di Ballando con le stelle,, ha fatto confessione personale a riguardo il difficile periodo che sta attraversando il nostro paese. Proprio come, anche lei è costretta a restare in casa ed a fare attenzione alla propria salute. Ormai da anni lotta contro un brutto male e a maggior ragione deve prendere tutte le dovute accortezze. Rispetto agli altri è un soggetto più a rischio, a causa delle difese immunitarie basse. In una recente intervista ha spiegato cosa sta provando in questo periodo di quarantena e sopratutto come cerca di trascorrere le proprie giornate senza mai ovviamente sorridere alla vita.sta male per ledel-19 In una recente intervista a DiPiù Tv la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle, ha parlato del periodo difficile che sta vivendo l’Italia da ...

