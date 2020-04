Paola Perego con le stampelle fa scoppiare un giallo (Di giovedì 23 aprile 2020) La Perego con le stampelle. Un brutto infortunio per l’amata conduttrice. “Niente mondiali per la Perego”, scrive sui social. E scoppia un caso. Non si sa cosa possa essere accaduto alla conduttrice (che è sposata con il manager Lucio presta). I fan, dopo aver notato la foto su Instagram, hanno curi Leggi su iltempo Paola Perego - brutto incidente : ecco cosa è successo – VIDEO

Paola Perego in stampelle per brutto infortunio/ Lei scherza : "niente Mondiali"

Paola Perego si mostra su Instagram con le stampelle : incidente domestico per la conduttrice – VIDEO (Di giovedì 23 aprile 2020) Lacon le. Un brutto infortunio per l’amata conduttrice. “Niente mondiali per la”, scrive sui social. E scoppia un caso. Non si sa cosa possa essere accaduto alla conduttrice (che è sposata con il manager Lucio presta). I fan, dopo aver notato la foto su Instagram, hanno curi

cuguao : @Libero_official Al mio gatto hanno misurato la febbre infilandogli il termometro in culo, guarda un po'! ...e un b… - zazoomnews : Paola Perego, brutto incidente: ecco cosa è successo – VIDEO - _Bixbite : Paola Perego - Libero_official : Paola Perego con le stampelle: brutto infortunio per la conduttrice - zazoomblog : Paola Perego si mostra su Instagram con le stampelle: incidente domestico per la conduttrice – VIDEO - #Paola… -