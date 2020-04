La battaglia del Recovery Fund: tutti i punti di discussione (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Recovery Fund sarà, per l’Unione Europea, sicuramente affare dei prossimi mesi. Dalle prime settimane di discussione attorno alle risposte alla crisi del coronavirus è passata solo in parte la linea dei Paesi dell’Europa mediterranea, concordi nel chiedere misure nuove e solidali in risposta alla crisi dell’Unione Europea. Angela Merkel ha riattivato la sponda col presidente francese Emmanuel Macron e ha portato all’incasso, su questo fronte, una vittoria tattica: in una prima fase saranno le tre istituzioni – a guida tedesca – della Banca europea degli investimenti, del Mes e della Commissione a fornire le risorse in dotazione ai Paesi europei in difficoltà. 200 miliardi la banca basata in Lussemburgo per attività di sostegno allo sviluppo e alla crescita, altrettanti per i prestiti del ... Leggi su it.insideover GUERRA IN LIBIA/ Dove ci portano la battaglia di Tarhouna e il blocco del petrolio?

Coronavirus - Ministro della salute Speranza : "Verso la fase 2 ma la battaglia non è vinta

Ultime Notizie dalla rete : battaglia del Coronavirus, piccoli ospedali: la battaglia del sindaco di Guardiagrele Il Messaggero Rapallo, famiglia contagiata guarisce dopo 50 giorni: «Abbiamo visto la morte, ma siamo tutti qui»

Dopo un mese e mezzo di battaglia contro il coronavirus. «Io e Chicco faremo il secondo tampone ... Dalla camera da letto gira un video, messo poi su Facebook anche sulla pagina del sindaco Carlo ...

Come uscire in sicurezza nella fase 2: manuale per la ripartenza dal coronavirus

l’avvertimento di Guerra (Oms): “Inevitabili nuovi focolai” Secondo Ranieri Guerra, vicedirettore dell'Oms e membro del comitato tecnico-scientifico per l'emergenza Coronavirus, la ripartenza e la ...

