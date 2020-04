ITTA - recensione

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 23 aprile 2020) Ci sono videogiochi che non nascono solo dalla spinta di una scintilla creativa o da un'idea più o meno rivoluzionaria. Spesso non è "solo" un lavoro dato che un'opera può nascere come una risposta alla vita e alle sfide apparentemente insormontabili che tutti i giorni rischiano di affossarci. A volte un piccolo videogioco sa rivelarsi terapeutico e a volte lo sviluppo di un videogioco è un percorso di cambiamento esattamente come lo è la nostra reazione ai momenti più bui.Quando ci troviamo di fronte a un piccolo indie di un team praticamente sconosciuto, la curiosità è un tarlo a cui non si può non cedere. Non cercare nemmeno una manciata di informazioni sui creativi al lavoro sulla potenziale gemma nascosta che ci troviamo di fronte, è praticamente impossibile e spesso si scovano delle chicche davvero niente male. ...