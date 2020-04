In questo momento difficile serve uno Stato soccorritore, non uno Stato aguzzino e usuraio (Di giovedì 23 aprile 2020) Ora serve un altro Stato. I provvedimenti sin qui avanzati dal governo per affrontare il Cina-virus non servono a nulla. serve un’iniezione massiccia di soldi. I lavoratori destinati alla cassa integrazione solo in parte stanno cominciando a ricevere lo scarso sussidio, quelli che hanno diritto al bonus di 600 euro stanno seguendo la stessa sorte. questo bonus va portato almeno a 1000 euro. La cassa integrazione va erogata con più rapidità da un’Inps mal gestita da personaggi lì collocati dai grillini solo in base alle lottizzazioni. Lo Stato deve garantire un’iniezione di soldi E poi servono soldi per il lavoro autonomo, per i commercianti, per i professionisti, per le aziende del turismo che non riescono a pagare gli affitti. Non possono poi essere i proprietari degli immobili a farsi carico di questa emergenza rinunciando al pagamento per ... Leggi su secoloditalia "Siete spazzatura". La furia cieca di Flavio Briatore : "In un momento tragico come questo...". Gossip sporco - chi massacra

"Le donne al potere in questo momento...". Il virus dà alla testa a Lilli Gruber : delirio femminista in diretta - che cosa "dimentica"

"Vivi e lascia vivere" - Elena Sofia Ricci torna in tv : "È questo il momento di sistemare le cose..." (Di giovedì 23 aprile 2020) Oraun altro. I provvedimenti sin qui avanzati dal governo per affrontare il Cina-virus non servono a nulla.un’iniezione massiccia di soldi. I lavoratori destinati alla cassa integrazione solo in parte stanno cominciando a ricevere lo scarso sussidio, quelli che hanno diritto al bonus di 600 euro stanno seguendo la stessa sorte.bonus va portato almeno a 1000 euro. La cassa integrazione va erogata con più rapidità da un’Inps mal gestita da personaggi lì collocati dai grillini solo in base alle lottizzazioni. Lodeve garantire un’iniezione di soldi E poi servono soldi per il lavoro autonomo, per i commercianti, per i professionisti, per le aziende del turismo che non riescono a pagare gli affitti. Non possono poi essere i proprietari degli immobili a farsi carico di questa emergenza rinunciando al pagamento per ...

AlfonsoBonafede : In questo momento di emergenza, la diffusione di fake news è particolarmente grave, soprattutto se cinicamente fina… - borghi_claudio : Scusa @itinagli, tu presiedi la comm. ECON Se non sai che eurogruppo ha previsto solo utilizzo della linea a condiz… - carlosibilia : L’Italia sembra l’unico Paese che invece di unirsi in questo momento, tende a dividersi. Stavolta non sono i politi… - psychup : In questo momento Mark Lenders è in riva al mare e sta tirando il pallone cercando di contrastare la forza delle on… - MartinaMasah : Condivido il libro che sto leggendo in questo momento..la lettura è ciò che ci aiuterà a superare questo periodo fa… -

Ultime Notizie dalla rete : questo momento Ciclismo: Tour de France a rischio per il Covid. “In questo momento lo sport non è una nostra priorità” La Stampa La famiglia di don Peppe Branchesi:

Ed ecco, allora, che oltre la voracità della mente riusciamo a percepire quella fastidiosa sensazione di pace e di serenità di cui vorremmo tanto negarne la presenza in questo momento, ma che è così ...

Mai come in questo momento la sanificazione degli ambienti di lavoro è diventata così importante

Mai come in questo momento particolare la sanificazione è diventata così importante. Va ricordato inoltre che il governo italiano, con l’ articolo 64 del D.L. 18 del 2020, ha introdotto la possibilità ...

Ed ecco, allora, che oltre la voracità della mente riusciamo a percepire quella fastidiosa sensazione di pace e di serenità di cui vorremmo tanto negarne la presenza in questo momento, ma che è così ...Mai come in questo momento particolare la sanificazione è diventata così importante. Va ricordato inoltre che il governo italiano, con l’ articolo 64 del D.L. 18 del 2020, ha introdotto la possibilità ...