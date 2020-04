Il consiglio comunale di Benevento dona 350 mascherine al Fatebenefratelli (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguono le iniziative di solidarietà a favore dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento. Questa volta è toccato a tutto il consiglio comunale di Benevento donare ben 350 mascherine FFP2 alla struttura sanitaria di viale Principe di Napoli, quale segno di vicinanza al personale medico, paramedico e a tutti i collaboratori che stanno affrontando questa delicata fase emergenziale con professionalità, impegno e dedizione. A ricevere la donazione il Padre Priore dell’Ospedale Fra Gian Marco Languez, il Direttore Amministrativo dott. Giovanni Carozza ed il Direttore Sanitario dott. Giovanni Guglielmucci. L’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio ringrazia il Presidente ed i consiglieri comunali di Benevento per questo gesto di grande sensibilità tanto apprezzato dalla ... Leggi su anteprima24 La ripresa economica dopo il coronavirus - ne parliamo con Andrea Piatto Presidente consiglio comunale di Acerra

Bergamo - il Consiglio comunale in diretta Con il coroanvirus va su YouTube

TV7Benevento : IL CONSIGLIO COMUNALE DI BENEVENTO DONA 350 MASCHERINE FFP2 ALL'OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU' FATEBENEFRATELLI...

Ultime Notizie dalla rete : consiglio comunale Sorrento,da Ivan Gargiulo (Pd) il resoconto dell'ultimo Consiglio Comunale. Positanonews Coronavirus, proposta Commissione: piano da 1.000 miliardi per mobilitarne fino a 2.000. Merkel: “No alla mutualizzazione del debito”

l’Europa è perduta – afferma alla Süddeutsche Zeitung il capo economico Lutz Meschke – I titoli del debito comune europei sono urgentemente necessari adesso, sarebbe un segnale chiaro che l’Europa ...

Movimento ecologista col Comune: “Pontili migliorano vista dalle mura”

OTRANTO – In attesa della data dell’udienza, prevista per il prossimo 27 maggio, l’associazione “Fare ambiente Mee-Movimento ecologista europeo” affianca il Comune di Otranto nella vicenda giudiziaria ...

