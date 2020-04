Fase 2 con le mascherine | ma ora dove sono già obbligatorie?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 23 aprile 2020) C’è un capitolo dedicato alle mascherine nei documenti del comitato che sta preparando la fase due. Per gli scienziati «c’è ancora incertezza sulla loro efficacia in termini assoluti», ma l’utilizzo «è ampiamente consigliato per ridurre il rischio di trasmissione del virus» in particolare dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Sarà però il governo a dover decidere se renderle obbligatorie per uscire di casa.