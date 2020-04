Energia: AU, arriva tutorial che illustra come scegliere offerta migliore gas e luce (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – Milioni di persone sono bloccate a casa dall’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando. è una situazione che impatta su tutta la vita quotidiana e anche sui consumi domestici delle famiglie. Acquirente Unico ha predisposto un breve tutorial (www.acquirenteunico.it/stampa/comunicati-stampa/cs-il-tutorial) per guidare i consumatori sul Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it).Il Portale Offerte è uno strumento gestito da Acquirente Unico, come disposto dall’Arera, ed ha finalità informative e non commerciali. Raccoglie, come previsto dalla legge, tutte le offerte presenti nei mercati retail dell’Energia elettrica e del gas naturale, rivolte ai clienti finali domestici e alle Pmi.Il tutorial illustra al consumatore, in modo semplice, come muoversi all’interno del Portale ed arrivare a una ... Leggi su calcioweb.eu Auto elettriche - arrivano le colonnine di ricarica a energia solare

