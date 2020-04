Earth Day | da P&G “Storie di Cittadinanza d’Impresa 2019”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno del 50mo anniversario dell’Day, che si celebra in tutto il mondo, l’emergenza Coronavirus rende ancora piu’ tangibile la necessita’ di un’economia piu’ sostenibile. Una consapevolezza radicata nella filosofia e nelle azioni della multinazionale Procter&Gamble.Il documento “P&G Italia: Storie did’Impresa; illustra progressi e obiettivi in tema di sostenibilita’ ambientale, impatto sulle comunita’, diversita’ e inclusione e parita’ di genere.“Da tempo abbiamo integrato i valori dellad’impresa nel nostro modo di lavorare e in tutte le nostre iniziative, nella convinzione che come azienda che si rivolge a miliardi di persone ogni giorno con i propri marchi, abbiamo la responsabilita’ ma anche ...