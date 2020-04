Coronavirus, Napoli: 200 mascherine trasparenti per i sordi. L’iniziativa di due associazioni (Di giovedì 23 aprile 2020) Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha partecipato questa mattina con i rappresentanti dell’associazione “Ciro Vive” e “Diritto alla Salute” alla consegna di 200 speciali mascherine di Tnt dotate di una copertura trasparente che sono state donate ad Elvira Sepe dell’associazione Ens Napoli (Ente Nazionale sordi onlus), per aiutare così quanti hanno enormi difficoltà nella comunicazione, anche a causa delle mascherine “normali” che impediscono la lettura del labiale. Le speciali mascherine sono state cucite da una sarta napoletana, Anna Novellino, che ne ha realizzate 200 di cui 160 per adulti e 40 per bambini, così come aveva richiesto la presidente dell’associazione Ens Napoli Elvira Sepe. Alla consegna hanno partecipato, oltre che il primo cittadino e la presidente Sepe, Antonella Leardi, presidente ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Napoli : secondo giorno senza decessi ma altri 14 contagiati

Coronavirus a Napoli : si registrano 14 nuovi contagi ma zero decessi

Coronavirus - Napoli : nelle ultime 24 ore 13 nuovi contagi in città (in tutto sono 860) ma nessun decesso (Di giovedì 23 aprile 2020) Il sindaco diLuigi de Magistris ha partecipato questa mattina con i rappresentanti dell’associazione “Ciro Vive” e “Diritto alla Salute” alla consegna di 200 specialidi Tnt dotate di una copertura trasparente che sono state donate ad Elvira Sepe dell’associazione Ens(Ente Nazionaleonlus), per aiutare così quanti hanno enormi difficoltà nella comunicazione, anche a causa delle“normali” che impediscono la lettura del labiale. Le specialisono state cucite da una sarta napoletana, Anna Novellino, che ne ha realizzate 200 di cui 160 per adulti e 40 per bambini, così come aveva richiesto la presidente dell’associazione EnsElvira Sepe. Alla consegna hanno partecipato, oltre che il primo cittadino e la presidente Sepe, Antonella Leardi, presidente ...

redazioneiene : Dalle Vele di Scampia ai Quartieri Spagnoli fino al Rione Sanità, @Giulio_Golia va fino al cuore del dramma di chi… - SkyTG24 : Coronavirus Campania, pizze a domicilio: via libera di De Luca - SkyTG24 : Il governatore #DeLuca: “Aprire non significa aprire allo stesso modo. Ci sono regioni in cui non c'è un focolaio d… - simonecarolei : RT @Cartabiancarai3: Ogni mattina almeno 600 persone si mettono in fila davanti alla mensa del Centro di Accoglienza di Padre Elia Alleva a… - corrmezzogiorno : #Napoli Coronavirus, altri 14 contagi a Napoli ma nessun decesso nelle ultime 24 ore -