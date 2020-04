Codere offre il Centro Citibanamex come unità ospedaliera temporanea COVID-19 in Messico (Di giovedì 23 aprile 2020) (Messico/Madrid 23 aprile 2020 ) - L'Azienda dà il suo piccolo contributo in questa crisi sanitaria internazionale Messico/Madrid 23 aprile 2020 Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, sostiene la lotta contro la pandemia da coronavirus fornendo le strutture del Citibanamex Center in Messico - il più importante Centro congressi, esposizioni e convegni in America Latina - in modo che possa essere utilizzato come unità ospedaliera temporanea. Un progetto coordinato dal governo di Città del Messico con il sostegno dell'Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) che, attraverso la Facoltà di Medicina, ha assunto la direzione tecnica, medica e ospedaliera, e che insieme ad altre società e fondazioni messicane, ha reso possibile la creazione della sede in tempi record. Questo ospedale da campo dovrebbe accogliere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 aprile 2020) (/Madrid 23 aprile 2020 ) - L'Azienda dà il suo piccolo contributo in questa crisi sanitaria internazionale/Madrid 23 aprile 2020, multinazionale leader nel settore del gioco privato, sostiene la lotta contro la pandemia da coronavirus fornendo le strutture delCenter in- il più importantecongressi, esposizioni e convegni in America Latina - in modo che possa essere utilizzatounità. Un progetto coordinato dal governo di Città delcon il sostegno dell'Università Nazionale Autonoma del(UNAM) che, attraverso la Facoltà di Medicina, ha assunto la direzione tecnica, medica e, e che insieme ad altre società e fondazioni messicane, ha reso possibile la creazione della sede in tempi record. Questo ospedale da campo dovrebbe accogliere ...

ROMA – Codere, multinazionale leader nel settore del gioco privato, sostiene la lotta contro la pandemia da coronavirus fornendo le strutture del Citibanamex Center in Messico – il più importante ...

