Cava de’ Tirreni | sui buoni spesa controlli e nuove richieste

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Da lunedì 27 aprile, sarà possibile ripresentare, solo per chi non è stato già tra i beneficiari, la domanda per ricevere ifinanziati dalla Protezione Civile Nazionale da spendere nelle 83 attività commerciali, farmacie e parafarmacie per l’acquisto di generi alimentari e di necessità. Il modello di domanda e i criteri di assegnazione saranno scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.cittadi.it . la richiesta potrà essere presentata da lunedì 27 fino a giovedì 30 aprile, via mail agli indirizzi: urp@comune.de.sa.it oppure amministrazione@pec.comune.de.sa.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata ai Servizi Sociali, negli ...