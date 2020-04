furlasara : Sono una persona orribile perché sono ariete - Iionesshunt : il fatto che la gente abbini l'ariete alla self confidence mi fa un po' ridere perché io ne ho proprio 0 quindi not true at all - frapizzardi : @ftk33333 Alex l’Ariete con Tomba, Hunziker e la Badescu. - lordmax10 : Ariete: Mi prendo i miei tempi. un microsecondo quà e uno là #microoroscopo #microroscopo - friccardi65 : @LucianoAla @ftk33333 Alex l'ariete, ma è un capolavoro. -

Ariete Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ariete