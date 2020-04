Amazon non funziona: problemi per il sito web del noto portale di ecommerce (Di giovedì 23 aprile 2020) Amazon.it non funziona, da qualche minuto il portale del colosso dell’ecommerce non carica correttamente le pagine rendendo impossibile acquistare prodotti. Provando ad accedere al sito web Amazon.it, infatti, numerosi utenti hanno riscontrato problemi di visualizzazione del noto sito di vendite online rendendo impossibile navigare la piattaforma e dunque effettuare acquisti. I problemi al sito web di Amazon sono iniziati oggi, 23 aprile 2020, intorno alle ore 14.40 e mentre scriviamo risulta ancora in crash. Con buona probabilità i tecnici che si occupano dello sviluppo del sito web sono già al lavoro per risolvere il down e dunque si crede che entro qualche minuto la piattaforma tornerà a funzionare come di consueto. Intanto su Twitter sono numerosi i messaggi pubblicati dagli utenti con l’hashtag #AmazonDown. Amazon Down ora 23 aprile 2020: problemi ... Leggi su italiasera Non lasciatevi scappare queste offerte per Amazon Echo Dot - Plus e Show

