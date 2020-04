Alicia di Vite al limite ha perso 200 chili | la trasformazione della paziente del dottor

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 aprile 2020) Sono in onda sul canale Real Time le puntate di ”al”, lo show che in America va in onda con il nome di My 600lb life. Ogni giorno il chirurgo bariatricoNowzaradan si trova di fronte a grandi sfide, per riuscire ad aiutare i suoi pazienti tutti affetti da gravi obesità e controversi rapporti con il cibo. Imperturbabile e disposto a rimproverare nei suoi modi bruschi i suoi pazienti, si è costruito una fama mondiale e non mancano meme e pagine fan sui social che elogiano e ironizzano sul suo modo di fare. Donne e uomini che a causa dell’eccesso di peso non sono più in grado di vivere la loro vita, che necessitano di assistenza costante e che, a volte, soccombono a quella condizione senza riuscire a operare su se stessi alcun cambiamento sostanziale.Tantissimi pazienti sono passati sotto i ferri ...