STM | utile netto primo trimestre +7 | 9% Titolo in pole nel FTSE MIB

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – STMicroelectronics ha chiuso il primocon ricavi netti in crescita del 7,5% a 2,23 miliardi di dollari, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un margine lordo al 37,9%, un margine operativo al 10,4% ed unnetto salito del 7,9% a 192 milioni di dollari o 0,21 dollari per azione dopo la diluizione (rispetto ai 178 milioni di dollari e 0,20 dollari dello stessodel 2019). La posizione finanziaria netta è stabile a 668 milioni di dollari, la liquidità disponibile è di 2,7 miliardi di dollari con linee di credito disponibili per 1,1 miliardi di dollari. “Guideremo l’attività della Società in base ad un piano di ricavi per l’esercizio 2020 compresi tra 8,8 miliardi di dollari e 9,5 miliardi di dollari – afferma Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics -. La ...