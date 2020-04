Nina Moric lascia Instagram | “A volte dobbiamo vivere un ruolo che non è il nostro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020)ha deciso di prendersi una pausa dai social, in particolare da. È stata lei stessa ad annunciarlo ai suoi followers con un post pubblicato sul suo profilo e poi una story in cui spiega i motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione. “Ragazzi ho deciso di allontanarmi dal’(visto che Facebook non è mai stato gestito da me, non ho mai scritto nemmeno una virgola, tanto non ho nemmeno accesso) ecco perché non ho scritto i social, finché non finirà questa quarantena. Presta attenzione alla bellezza collaterale”, ha scritto la showgirl croata mandando un grande abbraccio virtuale a tutti i suoi followers. Non tutti i suoi follower però hanno condiviso la sua decisione anzi, in molti l’hanno esortata a ripensarci e tornare a pubblicare tanto che è stata costretta poi a ...