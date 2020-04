Nina Moric, drastico cambio di look. La modella croata stupisce tutti (Di mercoledì 22 aprile 2020) In questo periodo in cui tutti siamo costretti a stare a casa, i nostri look sono sempre più improbabili. Senza poter andare dal parrucchiere o dall’estetista, ci arrangiamo come possiamo. Noi comuni mortali e anche i vip… Ognuno cerca di darsi una sistemata ma certo il risultato non è sempre perfetto, anzi. Tante le vip che hanno deciso di tagliarsi i capelli da sole o di farsi la tinta in casa. Tra quelle che hanno deciso di cambiare look c’è anche la modella croata Nina Moric che ha mostrato su Instagram il suo cambiamento. Nina Moric è una vip che ha sempre amato cambiare look: l’abbiamo vista con i capelli super lisci e con i capelli mossi, con i capelli corti o lunghissimi, neri o biondi. E ora che non può uscire e non può andare nel suo salone di fiducia, Nina Moric non “molla”. Nelle ultime ... Leggi su caffeinamagazine Nina Moric lascia Instagram : “A volte dobbiamo vivere un ruolo che non è il nostro”

Nina Moric con i capelli lunghissimi : in quarantena cambia look con le extension

Nina Moric lascia Instagram/ "La mia vita non è mai stata sui social" (Di mercoledì 22 aprile 2020) In questo periodo in cuisiamo costretti a stare a casa, i nostrisono sempre più improbabili. Senza poter andare dal parrucchiere o dall’estetista, ci arrangiamo come possiamo. Noi comuni mortali e anche i vip… Ognuno cerca di darsi una sistemata ma certo il risultato non è sempre perfetto, anzi. Tante le vip che hanno deciso di tagliarsi i capelli da sole o di farsi la tinta in casa. Tra quelle che hanno deciso di cambiarec’è anche lache ha mostrato su Instagram il suo cambiamento.è una vip che ha sempre amato cambiare: l’abbiamo vista con i capelli super lisci e con i capelli mossi, con i capelli corti o lunghissimi, neri o biondi. E ora che non può uscire e non può andare nel suo salone di fiducia,non “molla”. Nelle ultime ...

GMelanyn : Livello di serietà: Nina Moric che prima di entrare da Barbarona fa commenti sulla madre di Favoloso - cappi_matti : Gemma sta andando in tilt sembra Nina Moric che legge il messaggio. #uominiedonne - MiriEchelon : @Silvietta91_ASR Sisi, pure quello!???? ho il labbro di Nina Moric?? - Mercoledi85 : Aaahhh ma ecco perché erano 10 giorni che ero isterica e volevo chiamare la Russia gli Stati Uniti e l'Iran come Nina Moric : Ciclo. - bennywhizzbang : Parlerò nelle interrogazioni in videolezione con la stessa chiarezza di Nina Moric che legge i messaggi. È guerra q… -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Moric Nina Moric lascia Instagram/ 'La mia vita non è mai stata sui social' Il Sussidiario.net Nina Moric lascia Instagram: “A volte dobbiamo vivere un ruolo che non è il nostro”

Nina Moric ha deciso di prendersi una pausa dai social, in particolare da Instagram. È stata lei stessa ad annunciarlo ai suoi followers con un post pubblicato sul suo profilo e poi una story in cui ...

Nina Moric con i capelli lunghissimi: in quarantena cambia look con le extension

Le star non fanno eccezione e sono moltissime quelle che nelle ultime settimane si sono improvvisate hairstylist, cambiando look tra le mura di casa. L'ultima ad averlo fatto è stata Nina Moric, che ...

Nina Moric ha deciso di prendersi una pausa dai social, in particolare da Instagram. È stata lei stessa ad annunciarlo ai suoi followers con un post pubblicato sul suo profilo e poi una story in cui ...Le star non fanno eccezione e sono moltissime quelle che nelle ultime settimane si sono improvvisate hairstylist, cambiando look tra le mura di casa. L'ultima ad averlo fatto è stata Nina Moric, che ...