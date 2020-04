Morirà in pochi mesi ma dei generosi estrani gli regalano un sogno: l’ultimo viaggio con i genitori (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un bimbo malato di tumore a cui restano pochi mesi di vita ha potuto fare un ultimo viaggio da sogno con i genitori grazie alla generosità degli estranei. La storia del piccolo Will, bimbo di appena 11 anni del Texas, è di quelle che lacerano il cuore. Il piccolo ha avvertito un forte dolore alla … L'articolo Morirà in pochi mesi ma dei generosi estrani gli regalano un sogno: l’ultimo viaggio con i genitori NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un bimbo malato di tumore a cui restanodi vita ha potuto fare un ultimodacon i genitori grazie allatà degli estranei. La storia del piccolo Will, bimbo di appena 11 anni del Texas, è di quelle che lacerano il cuore. Il piccolo ha avvertito un forte dolore alla … L'articolo Morirà inma deigliun: l’ultimocon i genitori NewNotizie.it.

fdonoff : @ngiocoli @SignorErnesto il virologo svedese mi sembra poco serio, parla come i vescovi ortodossi: chi è morto ora,… - ngiocoli : @SignorErnesto Che ne pensi Ernesto del virologo svedese? Diretto come pochi, incluso il passaggio da brividi su '… - cny45tpa : RT @chiossimanuela2: Non morira' nessuno. O pochi. La guerra non è sanitaria e' economica. Vi stanno coscientemente portando alla miseria.… - RobinG00d : RT @chiossimanuela2: Non morira' nessuno. O pochi. La guerra non è sanitaria e' economica. Vi stanno coscientemente portando alla miseria.… - Iisboas : - esme sposa un uomo che abuserà di lei. scopre di essere incinta e di nascosto dà alla luce un bambino che in poch… -

Ultime Notizie dalla rete : Morirà pochi L’Unione Europea è in crisi, o cambia o morirà col virus Il Riformista