Maleducato | testo e significato del nuovo singolo di Leo Gassman

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 22 aprile 2020)deldi LeoDopo la vittoria nella categoria Giovani a Sanremo 2020, torna sulla scena Leocon unbravo disponibile in tutte le piattaforme digitali musicali:. Scopriamone. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANOSegui Termometro Politico su Google Newsdeldi LeoIl figlio di Alessandro, Leo, reduce dalla vittoria del festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte 2020 con il brano Vai bene così, ritorna in scena.è il suotratto dalalbum Strike. Questo il: Chee un certificato per ogni primatoEnon sono mai statoE un’avvocato per ogni reato Mi manca il concetto del 15 agostoLa paura del letto del mostro nascostoCredo tra pale ...